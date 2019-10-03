الأميرة مضاوي بنت سعود تكرم المشاركات في الأسبوع الرياضي النسائي بالجوف

المواطن - ميسر البديوي - الجوف

أقامت سمو الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله آل سعود حرم أمير منطقة الجوف، حفلًا لتكريم اللجان المشاركة في الأسبوع الرياضي النسائي الأول بالجوف والذي أقيم في أواخر ذي القعدة الماضي.

‏‎وقد بدأ الحفل الذي أقيم في قصر سموها بمقدمة من إحدى المشاركات، ثم ألقت سمو الأميرة مضاوي كلمتها في هذا الحفل مشيدةً بأهمية دور هذا الأسبوع في دعم رياضة المرأة.

وقالت إن هذا الأسبوع الرياضي أظهر دور المرأة وأبرز قدرتها على المساهمة في التقدم وما تقدمه المرأة السعودية في شتى المجالات وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، ومحفزةً لعضوات الأسبوع بإكمال المسيرة الرياضية بحب وإخلاص، واغتنام أوقات الفتيات فيما ينفعهم واستغلال ما يقدم لهن من برامج في خدمة هذا المجتمع، كما أوصت جميع الحاضرات على استشعار نعم الله.

بعد ذلك ألقت الأستاذة عفاف الشمري المشرفة على فعاليات الأسبوع الرياضي كلمتها في هذا الحفل مثمنةً جهود جميع اللجان والأعضاء المشاركة وأن هيئة الرياضة بالجوف فرغت نادي العروبة بالكامل لمدة أربعة أيام لإقامة هذه الفعالية النسائية.

تلا ذلك نموذج من قصص النجاح لذوات الاحتياجات فقد قدمت الطفلة تالا الرويلي عرضًا لألعاب الجمباز بكل احترافية، ثم استمتع الحضور بالاستماع لمعزوفة البيانو “حلم” والتي صدحت بها أجوان الكريع كما ألقت فتيات فرقة الأوركيدا أنشودة وطنية بمناسبة اليوم الوطني.

وخلال الحفل قدمت رئيسة اللجنة الإعلامية ميسر البديوي درعًا تذكاريًا لسمو الأميرة بمناسبة اليوم الوطني مقدمًا من رئيس ملتقى إعلاميي الجوف، كما قدمت مشرفة الأسبوع التقرير الختامي لسموها.

هذا وقد كرمت الأميرة مضاوي ١٥٠ عضوة مشاركة في الأسبوع الرياضي ممن حضرن الحفل ‏‎بعدها خُتم الحفل بمأدبة العشاء.