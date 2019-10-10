الأميرة مضاوي تدشن المعرض التوعوي بسرطان الثدي في الجوف

المواطن - ميسر البديوي - الجوف

دشنت سمو الأميرة مضاوي بنت سعود حرم أمير منطقة الجوف، مساء أمس، المعرض التثقيفي للتوعية بأهمية الكشف المبكر ونشر الوعي حول سرطان الثدي تحت شعار “لا تنتظري الأعراض”، وذلك في فندق النزل، حيث قصت سموها الشريط إيذاناً بتدشين الحملة، ثم تجولت في أركان المعرض المصاحب مستمعة للشرح عن مراحل برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي من البحث والتوعية والكشف والتثقيف الصحي.

ويأتي هذا المعرض ضمن خطة صحة الجوف لتفعيل الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي، حيث ذكرت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض مساعدة مدير عام الشؤون الصحية بالجوف الدكتورة هيام بنت مبارك البحيران أن هذه التظاهرة السنوية التي تقام خلال شهر أكتوبر هي أحد وسائل صحة المنطقة للمشاركة في نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع وتعزيز أهمية الكشف المبكر والآثار الإيجابية المترتبة عليه، وتفعيل للشراكة بين الصحة ومؤسسات المجتمع الخيري والتنموي.

وأشارت إلى مشاركة كافة المراكز الصحية المساندة في فعاليات المعرض عبر عرض أحدث الدراسات في هذا المجال وإقامة برنامج علمي يتخلله عدد من المحاضرات وكذلك تواجد عيادة للكشف والتدريب على الكشف الذاتي.

من جانبها تحدثت منسقة برنامج مكافحة سرطان الثدي الدكتورة يسرا عادل النور وقالت: إن سرطان الثدي هو الرقم الثاني عالمياً في الأمراض ونسبة الإصابة به عالية حيث وصلت إلى نسبة ٩ ، ١٥ من مجمل أمراض السرطان عالمياً، وهذه النسبة قد تزيد لدى فئة الفتيات مع ازدياد العمر، لذلك فإن الفئة المستهدفة بالكشف المبكر من ٤٠ سنة فما فوق.

وأكدت أن الدعوة متاحة لجميع السيدات للمسارعة بالفحص المبكر حيث وفرت صحة الجوف الفحصَ في 3 مستشفيات هي: مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ومستشفى الأمير متعب ومستشفى طبرجل.