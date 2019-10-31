الأنابيب السعودية تقلص خسائرها الفصلية إلى 14 مليون ريال

المواطن - الرياض

أكدت الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) أنها حققت صافي خسارة في الربع الثالث من 2019 بلغ 14 مليون ريال بانخفاض 41% عن الربع المماثل من 2018 والذي بلغت فيه الخسارة 24 مليون ريال.

وبحسب بيان نشرته الشركة على “تداول”، بلغ صافي الخسارة للشركة خلال الـ 9 أشهر الحالية 23 مليون ريال بانخفاض 63% عن الفترة المماثلة من العام الماضي والذي بلغ صافي الخسارة فيها 66 مليون ريال.

وقالت شركة الأنابيب السعودية إن سبب تحقيق صافي الخسائر يعود لارتفاع إجمالي الأرباح إلى 0.13 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2019، وذلك بسبب ارتفاع حجم المبيعات والتغير في المزيج البيعي، مقارنة بخسائر إجمالية بلغت 11.82 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2018. بالإضافة لعكس مخصص الذمم المدينة بمبلغ 0.54 مليون ريال في الربع الحالي مقارنة بقيد مخصص بقيمة 0.21 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2018. ومخصص الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي البالغ 0.04 مليون ريال، مقارنة بالربع المماثل من عام 2018 و البالغ 0.49 مليون ريال.