الأندية تترقب قرعة دور الـ64 من كأس الملك سلمان غدًا

المواطن - محمد سمعه

تُجرى غدًا الاثنين قرعة دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم موسم 2019-2020، حيث تنطلق مراسم إجراء القرعة في تمام الحادية عشرة صباحًا بتوقيت المملكة.

وأوضحت لجنة المسابقات أنها قامت بتقسيم الأندية المُشاركة إلى مستويين، حيث جاءت أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والأندية صاحبة أول 16 مركزًا في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين بالموسم الماضي في المستوى الأول.

وضم المستوى الثاني باقي أندية دوري الدرجة الأولى إلى جانب أندية دوري الدرجة الثانية والأربع فرق المتأهلة من دوري الدرجة الثالثة وهي “طويق، عكاظ، اللواء، طبرجل”.

وأكدت لجنة المسابقات أن مباريات دور الـ64 ستُلعب على أرض الفريق الذي يتم سحب اسمه أولًا، مبينةً أنها ستجري قرعة الأدوار المتقدمة في ديسمبر المقبل.