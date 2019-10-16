الأندية تُعاني والهلال الاستثناء الوحيد

المواطن - مروة نبيل

شهدت الفترة الأخيرة معاناة أندية العاصمة من أزمة عدم وجود ملاعب، باستثناء استاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب” الخاص بنادي الهلال، بسبب فعاليات موسم الرياض.

أزمة ملاعب الرياض

ويتم تجهيز استاد الملك فهد الدولي لاستضافة موسم الرياض، فيما تم إغلاق ملعب الأمير فيصل بن فهد للصيانة، ما وضع أندية العاصمة في أزمة، حيث إن الملعبين لن يستضيفا أي مباراة رسمية أو ودية حتى نهاية العام تقريبًا.

ومن المقرر أن يعود استاد الملك فهد الدولي لاحتضان المباريات سواء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو مواجهات الأندية الخارجية ولقاءات المنتخبات السعودية، بداية من شهر يناير 2020.

وكانت لجنة المسابقات قد قررت تأجيل مباراة النصر والفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب انشغال الملاعب بموسم الرياض، كما احتضن ملعب الأمير خالد بن سلطان مباراة الشباب وشبيبة الساورة الجزائري.

وفي الوقت الذي تُعاني فيه أندية العاصمة من أزمة الملاعب، يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حالة كبيرة من الاستقرار خاصة أنه يلعب جميع مبارياته على استاد جامعة الملك سعود في الرياض.

الهلال الاستثناء

وعلق الإعلامي الرياضي تركي السالم على هذه الأزمة لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “في الرياض هناك أزمة ملاعب بالتزامن مع فعاليات موسم الرياض .. يستثنى منها الهلال لوجود ملعب خاص لديه”.

وقال الإعلامي وليد الفراج خلال برنامج “الدوري مع وليد”: “ملعب الهلال للهلاليين وعلى الجمهور الهلالي شكر الرئيس السابق الأمير نواف بن سعد أنقذكم من يوم مثل هذا كنتم ستبحثون فيه عن ملعب”.