الأهلي والوحدة أغرب مباراة بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

شهدت مباراة الأهلي والوحدة، التي أُقيمت يوم 14 سبتمبر الماضي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أغرب موقف حدث حتى الآن منذ انطلاق الدوري في موسمه 2019-2020.

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، قرر إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تدريب الفريق بعد الخسارة من الوحدة، وتبعه كذلك قرار إدارة الوحدة بإقالة المدرب ماريو سفيتانوفيتش رغم الفوز على الأهلي.

وقال الناقد الرياضي حسن عبدالقادر: أغرب ما حدث في الدوري هو مباراة الأهلي والوحدة، حيث تم إلغاء عقد مدربي الفريقين في نفس الليلة.

وكان الشوط الأول من مباراة الأهلي والوحدة قد انتهى بتقدم نادي الوحدة بثنائية دون رد، تقدم الوحدة بالهدف الأول عبر اللاعب يوسف نياكات في الدقيقة الثامنة، ثم سجل الهدف الثاني له في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أهدر اللاعب عمر السومة فرصة محققة للتسجيل للأهلي بعد إهداره ركلة جزاء في الدقيقة الـ66.

ونجح السومة في إحراز الهدف الوحيد للأهلي في مباراة الوحدة من ركلة حرة مُباشرة في الدقيقة الـ96.

يذكر أن مباراة الأهلي والوحدة أُقيمت وقتها على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، حيث نجح الوحدة في تحقيق الفوز الأول له في الدوري بالموسم الجديد، بعد أن خسر في أول جولتين أمام فريقي الاتفاق وأبها.