الأهلي يخطط لعقد صفقة تبادلية مع #الشباب

المواطن - محمد سمعه

يتجه النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، لعقد صفقة تبادلية مع نادي الشباب، وذلك عند بداية فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال الناقد الرياضي خالد البدر عبر حسابه في تويتر: معلومة لدي، بعد أن فشلت محاولات الأهلي في تسويق عقد حسين المقهوي لنادي النصر، ستتجه النية الأهلاوية لعقد صفقة تبادلية مع الشباب، من خلال التنازل عن سلمان المؤشر مقابل انتقال عبدالمجيد الصليهم للراقي.

وأضاف البدر: المستشار اللي فرض التجديد مع بصاص لمدة ثلاثة مواسم ما عنده مشكلة يفرط في نجوم دوليين للأندية المنافسة.

وكان ارتبط اسم حسين المقهوي بالانضمام للنصر في فترة الانتقالات الصيفية، مقابل انتقال المغربي نور الدين أمرابط للراقي، لكن الصفقة لم تتم لرفض النصر التفريط في أمرابط.

من ناحية أخرى، خطف لاعبو الشباب الأنظار خلال مباراتي دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتمكن من تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي شبيبة الساورة الجزائري ذهابًا وإيابًا.