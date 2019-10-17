الأهلي يرفض خوض أي مباراة في الدوري المصري قبل القمة

المواطن - مروة نبيل

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بيانًا رسميًا للتعليق على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباراة القمة ضد الزمالك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري لأسباب أمنية.

وأبدى النادي الأهلي ترحيبه بتأجيل مباراة القمة بسبب الدواعي الأمنية، ولكنه رفض خوض أي مباراة في الدوري المصري قبل لعب مباراته مع الزمالك، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين.

وجاء بيان الأهلي كالتالي: “النادي الأهلي يؤكد تقديره واحترامه الكامل للأمن ودوره في تأمين مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في المسابقات المحلية والقارية”.

وأضاف: “وكذا مساهمة الأمن ورجاله في الصورة الحضارية للبلاد عند استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وآخرها بطولة الأمم الأفريقية التي جرت على الملاعب المصرية في يونيو الماضي بمشاركة 24 دولة وفي حضور مئات الآلاف من الجماهير دون أن تحدث مشكلة واحدة”.

وتابع بيان النادي الأهلي: “أيضًا كانت كفاءة الأمن المصري دامغة في إقامة مباريات الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية بحضور جماهيري مكثف في الملاعب المختلفة”.

وواصل: “لذلك لم يتقبل كثيرون حيثيات قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة التي كان مقررًا لها السبت المقبل لدواع أمنية خاصة أنه لم يكن هناك مانع في إقامتها بملعب برج العرب وبدون جماهير”.

واستكمل: “وهو الملعب الذي كان شاهدًا ولا يزال على كفاءة الأمن المصري عندما نجح في تأمين العديد من المباريات التي أقيمت عليه بحضور جماهيري كبير، ولقد أنتظر النادي الأهلي بعض الوقت عقب تلقيه أمس مكاتبة اتحاد كرة القدم الخاصة بتأجيل مباراة القمة لدراسة الموقف من كافة جوانبه ويضطلع كل فرد بدوره”.

وأردف: “وإزاء ما سبق فإن النادي الأهلي يحترم تمامًا الرؤية الأمنية بخصوص مباراة القمة لكنه يرفض أن يستثمرها البعض لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية، ويتم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة مثلما جرى في الموسم الماضي”.

واختتم الأهلي بيانه قائلًا: “لذا فإن النادي الأهلي لن يخوض أية مباراة في بطولة الدوري العام قبل أن يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها. وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل مشاركاتهما المحلية والأفريقية”.