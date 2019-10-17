الأهلي يملك الأفضلية في مباريات التعاون

المواطن - محمد سمعه

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي التعاون غدًا في الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويملك النادي الأهلي الأفضلية في لقاءاته مع التعاون، حيث خلال 11 لقاء تمكن الراقي من الفوز في خمس مباريات وتعادل في ستة لقاءات.

وكان الأهلي عيّن بالأمس المدرب السويسري كريستيان جروس لتدريب الراقي حتى نهاية الموسم بعد إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وكشف المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، عما يريد فعله للراقي بعد عودته في ولاية ثالثة لتدريب الفريق.

وقال جروس خلال فيديو نُشر عبر حساب الأهلي في تويتر: دائمًا في كل مكان أعمل به، يكون لدي شغف عندما أوقع على العقد، وشغفي أن أجعل الفريق أفضل بالفوز، لم أكن في حياتي راضيًا بأن يكون فريقي في ترتيب متوسط.

وبذلت إدارة النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك من أجل التعاقد مع المدرب السويسري كريستيان جروس لتدريب الراقي.

وكان مجلس إدارة الأهلي أعلن، أمس الأربعاء، عن تعاقده مع كريستيان جروس حتى نهاية الموسم خلفًا للمدرب الكرواتي المقال برانكو إيفانكوفيتش.