الأهلي ينتظر خدمة العمر من شقيقه الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

ينتظر النادي الأهلي خدمة كبيرة غدًا من جاره وشقيقه نادي الاتحاد، وذلك عندما يواجه الأخير فريق الوحدة ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيواجه الاتحاد فريق الوحدة غدًا السبت في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

ويأمل النادي الأهلي في أن يكون جاره الاتحاد في أفضل حالاته أمام الوحدة، ليفوز العميد على فرسان مكة وبالتالي يضمن الأهلي استمراره في المركز الثاني في جدول الترتيب.

ويحتل النادي الأهلي حاليًّا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة بعد فوزه اليوم الجمعة على التعاون بثلاثية مقابل هدف.

وفي حال تمكن الوحدة من الفوز على الاتحاد، فسيصعد الوحدة للمركز الثاني برصيد 15 نقطة ويهبط الأهلي للمركز الثالث، وهو ما لا يريده الفريق الأهلاوي.

أما في حالة فاز فريق الاتحاد فسيظل رصيد الوحدة عند 12 نقطة، وسيُصبح رصيد الاتحاد مماثل لرصيد نادي الوحدة من النقاط.

وستكون مباراة الوحدة، الفرصة الأخيرة للمدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا مع نادي الاتحاد، حيث من المنتظر خلال الساعات المقبلة معرفة مصير سييرا، سواء بالإقالة أو بالإبقاء عليه في حال الفوز.

جدير بالذكر أن الوحدة كان تسبب قبل شهر في إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تدريب النادي الأهلي، وذلك بعد الخسارة أمام فرسان مكة 2-1 في الدوري.

وربما يتسبب الوحدة أيضًا في إقالة سييرا في حال فاز على الاتحاد في لقائهم بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليكون الوحدة تفوق على قطبي جدة بصورة قوية في الموسم الجاري.

ويمر المدرب سييرا بفترة سيئة مع الاتحاد، حيث قدم الفريق الأول لكرة القدم نتائج سلبية كان آخرها الخسارة من الحزم في دوري المحترفين، والخسارة كذلك من نادي الهلال مرتين خلال 4 أيام في دوري أبطال آسيا وفي دوري المحترفين.