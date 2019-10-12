الأهلي يُحذر #النصر

المواطن - محمد سمعه

يخطط النادي الأهلي عند بداية فترة الانتقالات الشتوية للتعاقد مع اللاعب عبدالمجيد الصليهم، لاعب نادي الشباب، الذي بات قريبًا من الرحيل عن صفوف الليث.

وبالطبع لن يترك النصر الساحة خالية للأهلي للتعاقد مع الصليهم، حيث يرغب العالمي في ضم لاعب الشباب لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي.

وتُشير التقارير إلى أن الأهلي سيرد على النصر بإقناع الصليهم برفض الانضمام لأصفر العاصمة والانضمام فقط للراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويأتي إصرار الأهلي على خطف اللاعب عبدالمجيد الصليهم من النصر، بعدما بحث العالمي عن ضم سلمان المؤشر وحسين المقهوي لاعبي الراقي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقالت تقارير صحافية: إن اللاعب عبدالمجيد الصليهم رفض عرضًا من نادي الشباب لتجديد عقده، مفضلًا الرحيل وخوض تجربة احترافية في نادٍ آخر.

وذكر الناقد الرياضي خالد البدر عبر حسابه في تويتر: معلومة لدي، بعد أن فشلت محاولات الأهلي في تسويق عقد حسين المقهوي لنادي النصر، ستتجه النية الأهلاوية لعقد صفقة تبادلية مع الشباب، من خلال التنازل عن سلمان المؤشر مقابل انتقال عبدالمجيد الصليهم للراقي.

وأضاف البدر: المستشار اللي فرض التجديد مع بصاص لمدة ثلاثة مواسم ما عنده مشكلة يفرط في نجوم دوليين للأندية المنافسة.