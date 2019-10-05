الأهلي يُسقط الفيحاء بثلاثية في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أمطر الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، شباك نادي الفيحاء بثلاثية دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول من المباراة تفوقًا هجوميًّا كبيرًا من الأهلي، الذي تمكن من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب دجانيني تافاريس في الدقيقة الثالثة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، تمكن الأهلي من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب عبدالباسط هندي لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد.

واختتم النجم السوري عمر السومة، أهداف الأهلي بإحرازه الهدف الثالث عند حلول الدقيقة الثالثة والخمسين بطريقة جميلة.

وأصبح رصيد الأهلي بعد الفوز 11 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند خمس نقاط في المركز الثالث عشر.