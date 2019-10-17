الأهلي يُقلد الاتحاد ويخشى المصير المظلم

المواطن - محمد سمعه

تأمل جماهير النادي الأهلي من المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد للراقي تصحيح المسار وإعادة الراقي للمنافسة على الألقاب من جديد.

وقرر الأهلي تقليد نادي الاتحاد بإعادة المدرب السابق له مرة أخرى، كما فعل العميد بإعادة التشيلي خوسيه لويس سييرا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في أوائل عام 2019.

وبعد أن كان الجميع يُشيد بسييرا الذي أنقذ الاتحاد من الهبوط في الموسم الماضي ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أصبح المعظم من عشاق نادي الاتحاد يطالبون بطرد سييرا بسبب سوء نتائج العميد حاليًا.

ويخشى مجلس إدارة النادي الأهلي، ألا تتحسن النتائج بالشكل المرجو مع المدرب جروس خاصة أن الوضع الحالي يُشير إلى ترحيب كبير من جماهير الأهلي بعودة المدرب السويسري.

وقد نرى الجمهور الأهلاوي في حال عدم تحسن النتائج يُطالب هو الآخر بطرد جروس على غرار ما يفعله الجمهور الاتحادي مع سييرا حاليًا.

حدد المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي شرطين، وذلك من أجل وضع الراقي على الطريق الصحيح في مباريات الموسم الجاري.

وجاء الشرط الأول للمدرب كريستيان جروس هو التعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب من اختياره، وذلك من أجل تحقيق النتائج الإيجابية للراقي في الموسم الحالي.

وطلب جروس كذلك الحصول على ربع مليون يورو لمساعديه وهو ما رحبت به إدارة الأهلي.

وبذلت إدارة النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك من أجل التعاقد مع المدرب السويسري كريستيان جروس لتدريب الراقي.