الأهلي يُمتع ويهزم التعاون بثلاثية في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تمكن النادي الأهلي من الفوز، اليوم الجمعة، على نادي التعاون بثلاثية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم نادي التعاون بالهدف الأول عبر اللاعب هيلدون أوجوستو في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول ثم سجل اللاعب عبدالفتاح عسيري الهدف الأهلاوي الأول في الدقيقة الثانية والعشرين.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، نجح فريق الأهلي في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب دجانيني تافاريس في الدقيقة الرابعة والأربعين.

وفي الشوط الثاني سجل عمر السومة الهدف الثالث للنادي الأهلي من ركلة حرة مُباشرة بطريقة مميزة في الدقيقة السبعين.

وأصبح رصيد الأهلي بعد الفوز 14 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، بينما تجمد رصيد التعاون عند سبع نقاط في المركز الحادي عشر.