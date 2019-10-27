الإثارة والندية شعار ديربي الرياض

المواطن - مروة نبيل

دائمًا ما يحمل ديربي الرياض بين الهلال والنصر شعار الإثارة والندية والتنافسية الشديدة بين الفريقين، الأمر الذي يزيد من صعوبة مباراة اليوم.

وتترقب الجماهير ديربي الرياض بين الهلال والنصر الذي سينطلق، بعد قليل، على استاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ديربي الرياض

وأكدت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على قوة مباريات ديربي الرياض بين الهلال والنصر، مشيرة إلى أنه دائمًا ما يتسم بالصعوبة والندية.

وكشفت “أوبتا”، عن أبرز إحصائيات ديربي الرياض في الدوري السعودي للمحترفين، حيث أكدت أن الهلال خسر 6 مباريات وتلقى 26 هدفًا ضد النصر أكثر من أي فريق آخر في البطولة.

وأضافت أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هُزم في 11 مباراة ضد الهلال وتلقى 39 هدفًا في ديربي الرياض أكثر من أي فريق آخر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقبل ديربي الرياض اليوم، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يقع النصر في المركز السادس بـ11 نقطة، علمًا بأنه يملك مواجهة مؤجلة.