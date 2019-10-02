الإرياني: تصريحات رئيس الأركان الإيراني اعتراف رسمي بدعم الحوثي

الإرياني: تصريحات رئيس الأركان الإيراني اعتراف رسمي بدعم الحوثي

2019/10/02
الساعة 8:44 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن تصريحات رئيس هيئة الأركان الإيراني محمد باقري, لقناة صينية هو إقرار صريح واعتراف رسمي عن الدعم العسكري الذي تقدمه طهران للمليشيات الحوثية الإرهابية.
وأضاف “الإرياني”، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، اليوم، أن الدعم الإيراني للميليشيا الحوثية لا يقتصر على الاستشارات العسكرية والاستخباراتية، فالنظام الإيراني يتحكم بالقرار السياسي والعسكري ويدير الميليشيا لتنفيذ أجندته ويزودها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والأسلحة والخبراء في الصناعات العسكرية والألغام والعبوات الناسفة.
وطالب المسؤول اليمني، المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليتها في الضغط على النظام الإيراني لرفع يده عن اليمن ووقف كافة أشكال الدعم التي يقدمها للميليشيا الحوثية واستخدامها كأداة لاستهداف المملكة العربية السعودية وتنفيذ أجندته التخريبية وتهديد خطوط الملاحة الدولية.


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