الإصابة تبعد يامبيري وهزازي عن مران #الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

غاب الثنائي سيدريك يامبيري وعلي هزازي عن مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الجماعي، مساء يوم الاثنين.

وأوضح نادي الاتفاق أن يامبيري وهزازي لم يُشاركا في المران الجماعي بعد شعورهما بالآلام في أسفل الظهر، وسيخضع اللاعبان لفحوصات طبية، يوم الثلاثاء، لتحديد درجة الحالة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط.