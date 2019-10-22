الإعلان عن حكام الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أسماء حكام مباريات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، المُقرر انطلاقها، مساء اليوم الثلاثاء، بـ5 مواجهات.

مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة الجيل وجدة، ويلعب الشعلة مع الباطن، ويحل الأنصار ضيفًا على المجزل، ويستضيف فريق الطائي نظيره نجران، ويواجه حطين فريق الخليج.

حكام الجولة العاشرة

ويُدير مباراة الجيل وجدة، تركي الخضير، ويُعاونه ناصر الفايدي وعبدالله آل مداد، وسيكون حيدر الشريد حكمًا رابعًا، فيما يقود لقاء الشعلة والباطن، محمد الهويش، ويُعاونه محمد الشهري وحسين البراهيم، والحكم الرابع محمد المريع.

وسيقود عبدالصمد بكري مباراة المجزل والأنصار، ويُساعده عادل شراحيلي ومحمد الحنفوش، وخالد الطريس الحكم الرابع، ويُدير أحمد الرميخاني مواجهة الطائي ونجران، ويُعاونه أحمد العتيق ومحمد المطرودي، والحكم الرابع فريح الجلعود.

ومن المُقرر أن يُدير عبدالله العويدان مباراة حطين والخليج، ويُعاونه محمد وزي وعبدالله آل عجيم، والحكم الرابع تركي هشلان، ويقود شكري الحنفوش، مواجهة الثقبة والتقدم، ويُساعده حزام العمري وماجد سرور، ومحمد البريدي الحكم الرابع.

وعُين خالد الطريس حكمًا لمباراة الكوكب والجبلين، ويُساعده محمد العبكري وعلي العلي، وعبدالله العويدان الحكم الرابع، ويُدير خالد صلوي مواجهة البكيرية والنجوم، ويُعاونه محمد العرمطي وسعد الشبرمي، وعبدالله النحيت الحكم الرابع.

وسيكون ممدوح عسيري حكمًا لمباراة العين والنهضة ويُساعده مفرح آل حسن وعبدالله مسري، ورائد الزهراني الحكم الرابع، ويقود محمد النحيت مواجهة أُحد والقادسية ويُعاونه خلف الشمري وحسين النحيت، والحكم الرابع خالد السناني.