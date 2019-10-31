الإعلان عن حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيحاء ضد الاتفاق

ويدير مباراة الفيحاء ضد الاتفاق اليوم طاقم تحكيم هولندي مكون من؛ حكم الساحة سردار جوزيبيوك، ويساعده تشارلز شاب وجان دي فريز، والحكم الرابع خالد الطريس، وحكم الفيديو مارتين بيرير، ويساعده عبدالله ظافر.

وقبل مباراة الفيحاء ضد الاتفاق اليوم، يحتل الفريق البرتقالي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن فارس الدهناء الذي يقع في المركز العاشر.

الفتح ضد الهلال

ويقود مباراة الفتح ضد الهلال اليوم، الكرواتي إيفان بيبيك، ويساعده الثنائي الصربي ميلوفان ريستيك وداليبور دورديفيتش، والحكم الرابع شكري الحنفوش، وحكم الفيديو الكرواتي جوران جابريلو، ويساعده مواطنه توميسلاف بيتروفيك.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، وذلك قبل مباراة الفتح ضد الهلال اليوم، فيما يقع النموذجي في المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط.