الإمارات تحدد موعد تطبيق ضريبة القيمة الانتقائية على المشروبات والسجائر

المواطن - متابعة

كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات عن بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها والمشروبات المحلاة اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل، وذلك استنادا إلى قراري مجلس الوزراء ووزارة المالية الصادرين بهذا الخصوص.

وكانت الإمارات قد بدأت بتطبيق الضريبة الانتقائية اعتبارا من أكتوبر 2017 على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة وذلك بهدف الحد من استهلاكها من جهة ، والمساهمة في الوقت ذاته بزيادة الإيرادات الحكومية التي تخصص لتغطية تكاليف الخدمات العامة ذات المنفعة العامة.

وتراوحت نسبة الضريبة الانتقائية بين 50% و100% على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.