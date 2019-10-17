الإنذار المبكر : تدني الرؤية بسبب الرياح السطحية على عسير

المواطن - أبها

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من هطول أمطار رعدية وتدني مستوى الرؤية بسبب الرياح النشطة والأتربة المثارة على منطقة عسير حتى الثامنة من مساء اليوم.

وقال الإنذار المبكر إن البلاغ يشمل كلًا من أبها، أحد رفيدة، البرك، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، محايل.

إلى ذلك توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار فرص تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، غدًا، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، وتبوك.

كما توقعت أن يمتد تأثير هذه الحالة على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف والحدود الشمالية، في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.