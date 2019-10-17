الاتحاد الآسيوي: السومة سيكون من أبرز نجوم سوريا في التاريخ

المواطن - مروة نبيل

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالمستوى المميز الذي يُقدمه نجم النادي الأهلي عمر السومة مع منتخب سوريا خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه سيكون واحدًا من أبرز نجوم نسور قاسيون في التاريخ.

وقال الاتحاد الآسيوي: “على امتداد العامين الماضيين أكد المهاجم عمر السومة أنه أفضل نجوم التشكيلة الحالية لمنتخب سوريا، بعدما واصل هواية التسجيل وطرق المرمى، حيث سجل ثلاثة أهداف قاد من خلالها منتخب بلاده لتحقيق الفوز على غوام 5-0 والانفراد بصدارة المجموعة الأولى”.

وتابع الاتحاد الآسيوي في تقرير عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: “عمر السومة نجم نادي الأهلي السعودي البالغ من العمر 30 عاماً، يسير بخطى واثقة ليصبح واحداً من أبرز نجوم كرة القدم السورية على امتداد تاريخها، إذا ما واصل التألق في المرحلة القادمة”.

وأضاف التقرير: “السومة الذي بدأ مسيرته الدولية مع منتخب سوريا عام 2012، خاض ما مجموعه 24 مباراة دولية، حيث أن الإحصائيات المتوافرة تشير إلى تسجيله 15 هدفاً دولياً في هذه المباريات”.

وواصل: “ولكن تألق السومة بدأ منذ عودته إلى تشكيلة منتخب سوريا في المراحل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2018، حيث سجل في ثلاث مباريات متتالية أمام إيران ثم في مباراتي الملحق الآسيوي أمام أستراليا”.

واختتم الاتحاد الآسيوي تقريره عن نجم الأهلي قائلًا: “وبالنظر إلى سجل المباريات الرسمية للمنتخب السوري، فقد سجل السومة في 6 مباريات متتالية ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم، وكذلك سجل هدفاً في ثلاث مباريات خلال كأس آسيا 2019 وذلك في المباراة أمام أستراليا”.