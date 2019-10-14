الاتحاد الأوروبي يعاقب تركيا بسبب التنقيب غير القانوني في شرق المتوسط

الاتحاد الأوروبي يعاقب تركيا بسبب التنقيب غير القانوني في شرق المتوسط

2019/10/14
الساعة 4:13 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, المواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أعلن الاتحاد الأوروبي على هامش اجتماعات وزراء الخارجية الأوروبيين في لكسمبورغ عن البدء في التحضير لشنّ عقوبات على تركيا.
وقال الوزراء : إنه في ضوء أنشطة الحفر غير القانونية المستمرة التي تقوم بها تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط فإنهم يعيدون تأكيد تضامنهم الكامل مع قبرص فيما يتعلق باحترام سيادتها وحقوقها السيادية وفقًا للقانون الدولي.
ووافق الوزراء الأوروبيون – استنادًا إلى الأعمال التحضيرية التي تم الاضطلاع بها – على وضع نظام إطاري للتدابير التقييدية التي تستهدف الأشخاص المسؤولين عن أو يشاركون في أنشطة الحفر غير القانونية للمحرقات في شرق البحر المتوسط، ويدعو الممثلة العليا والمفوضية الأوروبية لتقديم المقترحات بسرعة لهذا الغرض.


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