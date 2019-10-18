الاتحاد الإسباني يؤجل الكلاسيكو رسميًا

المواطن - مروة نبيل

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تأجيل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليغا.

وأشار الاتحاد الإسباني عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى أنه قرر تأجيل المباراة رسميًا والتي كان مقررًا إقامتها، يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري، مؤكدًا أنه عقد اجتماعًا غير عادي بلجنة المسابقات لتحديد موعد الكلاسيكو.

وأضاف الاتحاد الإسباني في بيانه أنه تم التوصل إلى: “منع تغيير ترتيب المباريات بين الفرق في أجندة الدوري الإسباني (رفض نقل اللقاء إلى سانتياجو برنابيو وفقًا لاقتراح رابطة الليغا)”.

وتابع البيان: “تسمح لجنة المسابقات للأندية بالتوصل إلى اتفاق بشأن موعد إقامة الكلاسيكو، على أن يحدد ريال مدريد وبرشلونة ما توصلا إليه في موعد أقصاه الاثنين 21 أكتوبر في الساعة الـ10 صباحًا”.

وأوضح أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الناديين، ستكون لجنة المسابقات هي الجهة المسؤولة عن تحديد موعد إقامة المباراة.

وكان الأمن الإسباني قد رفض إقامة الكلاسيكو، يوم 26 أكتوبر، بسبب خروج مظاهرة حاشدة في نفس اليوم بشوارع برشلونة.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف.