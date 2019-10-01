الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة يوفر #وظائف تقنية بالرياض

المواطن - الرياض

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف تقنية شاغرة لذوي الخبرة بمجال البرمجة والتصميم، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مطوّر مُتكامل، ومطوّر الواجهات الأمامية، ومُصمم جرافيك)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مطوّر مُتكامل – الواجهات الأمامية والخلفية (Full Stack Developer):

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التطوير (الواجهات الأمامية والخلفية) (Full Stack Developer).

– خبرة في تطوير تطبيقات الهواتف وبرامج سطح المكتب.

– معرفة لغات برمجة (متعددة) للواجهات الأمامية مثل (HTML, CSS, JavaScript, jQuery).

– معرفة لغات برمجة (متعددة) للواجهات الخلفية مثل (C#, Java, Python).

– الإلمام بقواعد البيانات (MySQL, MongoDB) وخوادم الويب (مثل Apache) ومراحل التصميم (UI / UX).

– مهارات الاتصال والعمل الجماعي (ممتازة).

2- مطوّر الواجهات الأمامية (Frontend Developer):

– درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تطوير الواجهات الأمامية، مثل (HTML, CSS, JavaScript, React, jQuery).

– معرفة ممتازة باستكشاف الأخطاء وتقنيات تحديد الأخطاء وإصلاحها.

– معرفة مبادئ (تحسين محرّكات البحث) (SEO).

– معرفة برامج التصميم مثل (Photoshop)، وغيرها.

– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً وقراءةً).

3- مُصمم جرافيك (Graphic Designer):

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمُصمم جرافيك.

– الإلمام ببرامج وتقنيات التصميم، مثل (InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop).

– مهارات اتصال (ممتازة).

– القدرة على العمل بشكل احترافي والالتزام بالمواعيد النهائية.

– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً وقراءةً).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء 1/10/2019م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- مطوّر مُتكامل – الواجهات الأمامية والخلفية (Full Stack Developer):

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2- مطوّر الوجهات الأمامية (Frontend Developer):

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3- مُصمم جرافيك (Graphic Designer):

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