الاتحاد لا يخسر ضد الحزم في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الاتحاد ضد الحزم التي ستُقام، يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد ضد الحزم

ولعب الاتحاد ضد الحزم 8 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم ينجح الفريق الحزماوي في تحقيق الفوز على العميد.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في الفوز بـ6 مباريات، فيما انتهت مواجهتين لفريق الاتحاد ضد الحزم بالدوري السعودي للمحترفين بالتعادل.

ويطمح العميد استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الاتحاد ضد الحزم غدًا، ومواصلة انتصاراته والمنافسة على القمة، فيما يسعى الفريق الحزماوي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، فيما يقع الحزم في المركز التاسع بـ7 نقاط.