الاتحاد لا يعرف الفوز في شهر أكتوبر

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لبدء مواجهاته في شهر أكتوبر الجاري؛ بتحقيق الفوز على نظيره التعاون اليوم.

الاتحاد في شهر أكتوبر

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الاتحاد لم يفز في شهر أكتوبر خلال آخر موسمين لعبهما في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأضافت “أوبتا”، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تعادل 3 مرات، وخسر مثلهم في أكتوبر خلال الموسمين الماضيين، متضمنة 3 مباريات في الشهر ذاته 2017 تحت قيادة المدرب التشيلي لويس سييرا أيضًا.

وأوضحت شبكة الإحصائيات الشهيرة، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحت قيادة سييرا، تعادل في مباراتين وخسر مرة واحدة خلال شهر أكتوبر في فترته الأولى مع العميد.

الاتحاد ضد التعاون

ويلعب الاتحاد ضد التعاون اليوم في المباراة المؤجلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وقبل مباراة الاتحاد ضد التعاون اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، فيما يقع سكري القصيم في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط.