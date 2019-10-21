الاتحاد لا يلدغ من جحر المدرب مرتين

المواطن - محمد سمعه

تسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إلى امتصاص غضب الجماهير الاتحادية والتعاقد مع مدرب أجنبي جيد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب إقالة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.

ورأى البعض أن إدارة الاتحاد السابقة برئاسة لؤي ناظر كانت مخطئة بالتعاقد مع التشيلي سييرا بتعجل واضح وعدم إعطاء المدرب الكرواتي سلافين بيليتش الفرصة المناسبة لتدريب العميد، وتفكر إدارة الاتحاد حاليًا في التعاقد مع مدرب أوروبي، مع عدم منحه الصلاحية المطلقة لاختيار اللاعبين الأجانب كما كان الحال مع المدرب السابق سييرا.

وستعتمد إدارة الاتحاد على مبدأ “لا يُلدغ مؤمن من جحر مرتين” وهو التمهل في اختيار المدرب الأوروبي المناسب للعميد، مع منحه الصلاحيات المناسبة التي لا تضر الفريق.

وقرر مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، أول أمس السبت، إقالة التشيلي خوسيه لويس سييرا من تدريب الفريق الأول لكرة القدم عقب الخسارة من الوحدة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد عبر تويتر أن قرار إدارة العميد بإقالة سييرا جاء بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخرًا.

وأعلنت إدارة أنمار الحائلي تكليف المدرب الوطني محمد العبدلي لقيادة الفريق في المرحلة الحالية.

وفاز نادي الوحدة على ضيفه الاتحاد بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم اللاعب عبدالمحسن فلاتة لاعب الاتحاد بالهدف الأول لنادي الوحدة بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة والثلاثين، بعد تصويبة مخادعة ارتطمت فيه وعجز حارس نادي الاتحاد عن صدها، وانتهى الشوط الأول بتقدم الوحدة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني فشلت محاولات نادي الاتحاد للعودة في المباراة، حيث انتهى اللقاء بفوز الوحدة الذي أصبح رصيده 15 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين، أما نادي الاتحاد فتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الثامن.