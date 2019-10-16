الاتحاد والنصر بطلا القصة .. نجوم خيّبوا الآمال في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

هبط مستوى العديد من اللاعبين مع انطلاق بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وكانت البداية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر الذي لم ينجح إلا في إحراز هدف واحد فقط للعالمي في خمس جولات من بطولة الدوري، بعدما كان فائزًا بلقب هداف الدوري في الموسم الماضي.

وكذلك يُعاني اللاعب عبدالفتاح آدم نجم التعاون السابق ولاعب النصر الحالي من الإصابات المتكررة التي أصبحت لغزًا تُهدد انطلاقة اللاعب مع العالمي خلال الفترة المقبلة.

وننتقل إلى الاتحاد حيث رحل اللاعب التشيلي لويس خيمينيز عن صفوف العميد بعد شهرين فقط من انضمامه للنادي، وذلك عقب خسارة الاتحاد من الهلال 3-1 في الدوري يوم 21 سبتمبر الماضي، وكان خيمينيز كذلك تعرض للهجوم من قبل بعض من جماهير الاتحاد مع تهديده بالقتل بسبب مستواه السيئ.

وعانى اللاعب النيجيري أحمد موسى مع النصر بسبب عدم قدرته على إثبات ذاته مع العالمي، حيث لم يقدم المطلوب منه.

وشارك موسى مع النصر في مباراتين وصنع هدفًا وحيدًا.

وينطبق الأمر ذاته على اللاعب هارون كمارا نجم الاتحاد الذي لم ينجح في فرض أسلوب لعبه في خط هجوم العميد حيث سجل هدفًا وصنع هدفًا آخر في آخر ست مباريات لعبها مع الفريق.

وعانى محمد السهلاوي لاعب نادي الشباب أيضًا منذ الانضمام إلى الليث قادمًا من النصر، ويبدو أنه لا يزال يُعاني من تأثير التجميد عليه في العالمي.