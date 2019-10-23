الاتحاد والوصل.. بداية عربية والهدف مصالحة جماهيرية

المواطن - محمد سمعه

يطمح المدرب محمد العبدلي المدير الفني المؤقت لنادي الاتحاد إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام نادي الوصل الإماراتي في ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتولى العبدلي مهمة تدريب الاتحاد بتكليف من مجلس إدارة النادي بعد إقالة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا يوم السبت الماضي عقب الخسارة من نادي الوحدة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويهدف العبدلي إلى قيادة الاتحاد للفوز في لقاء الوصل وبأداء ممتع مع مصالحة جماهير العميد التي حزنت في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق الأول في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان بجانب الخروج من دوري أبطال آسيا على يد نادي الهلال.

ويأمل نادي الاتحاد في أن يكون تكليف محمد العبدلي بُشرى جيدة للفريق الأول ولجماهير العميد من أجل تحقيق نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة.

وخسر الاتحاد في آخر جولتين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام ناديي الحزم والوحدة، كما تلقى 4 هزائم حتى الآن في الدوري.

وانضم المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش المدير الفني لـ منتخب كرواتيا للمرشحين لتدريب الاتحاد بعد إقالة سييرا، ويملك داليتش خبرات في الدوري السعودي، حيث سبق له تدريب نادي الفيصلي من عام 2010 حتى عام 2012، وتدريب نادي الهلال في عام 2013.

ووصل زلاتكو داليتش مع المنتخب الكرواتي إلى نهائي كأس العالم 2018 بـ روسيا، لكنه خسر اللقب لمصلحة المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية.