الاتحاد يبحث عن الفوز العاشر ضد التعاون

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الاتحاد ضد التعاون التي ستُقام، مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد ضد التعاون

ولعب الاتحاد ضد التعاون 18 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالعميد الذي نجح في تحقيق الفوز 9 مرات.

ونجح سكري القصيم في الفوز 6 مرات، وانتهت 3 مباريات لفريق الاتحاد ضد التعاون في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالعميد لاستغلال عامل الأرض في مباراة الاتحاد ضد التعاون اليوم، وخطف الثلاث نقاط، ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع الأداء والنتائج خلال الفترة الماضية.

على الجانب الآخر، يطمح سكري القصيم في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الاتحاد ضد التعاون اليوم، لتعويض خسارته أمام الهلال في الجولة الماضية.

ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، قبل مباراة الاتحاد ضد التعاون اليوم، فيما يتواجد سكري القصيم في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط.