الاتحاد يحل أزمة بريجوفيتش بكلمة واحدة

المواطن - محمد سمعه

ذكرت بعض التقارير المحلية، في وقت سابق، أن الصربي ألكسندر بريجوفيتش لاعب نادي الاتحاد مُستاء من الأجواء داخل العميد؛ مما دفعه للتفكير في العودة لناديه السابق باوك اليوناني.

وفكر بريجوفيتش في الرحيل بسبب سوء العلاقة بينه وبين المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.

وقال نادي الاتحاد في كلمة واحدة: إن كل ما تردد حول رغبة بريجوفيتش في الرحيل غير صحيح على الإطلاق، مضيفًا أن اللاعب لم يتقدم بأي طلبات من أجل الرحيل.

من جانبه، انتقد محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، أوضاع الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بسبب النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، آخرها كان الخسارة من نادي الحزم بثنائية مقابل هدف في الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال محمد نور في تصريحات إعلامية: أوضاع الاتحاد لا تسر عدو ولا حبيب، وهناك فشل واضح في قراءة المباريات من جانب المدرب.

في سياق آخر، اختلف الجميع خلال الفترة الأخيرة، ما بين مؤيد ومُعارض، حول أحقية التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب الاتحاد بالاستمرار كمدير فني للعميد، خاصة بعد النتائج السلبية للعميد بالفترة الأخيرة.

وفي حال رحل سييرا عن نادي الاتحاد فسيحدث تشتت بين لاعبي الاتحاد الذين قد يحتاجون إلى وقت طويل لفهم القواعد التكتيكية للمدرب الجديد؛ مما يؤثر على نتائج الاتحاد، وقد يواجه شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى مثل الموسم الماضي.