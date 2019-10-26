الاتحاد يختار خليفة سييرا من المدرسة الأوروبية

المواطن - محمد سمعه

تُسابق إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي الزمن، وذلك من أجل التعاقد مع مدرب جديد لخلافة المدرب المقال التشيلي خوسيه لويس سييرا.

وكان أحمد كعكي نائب رئيس الاتحاد قال في وقت سابق: إن نادي الاتحاد سيختار مدربه القادم من المدرسة الأوروبية لكونها تُناسب احتياجات الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

ويركز نادي الاتحاد حاليًّا مع اثنين من المدربين أحدهما من أوروبا للتفاوض حول تدريب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، كشف إيدي يوردانيسكو المدير الفني لفريق غاز ميتان الروماني، حقيقة تلقيه عرضًا من نادي الاتحاد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح يوردانيسكو خلال تصريحاته لصحيفة digisport الرومانية، أنه تلقى عرضًا عربيًّا خلال الفترة الأخيرة عن طريق وكيل أعماله، حيث تواصل معه أحد الأشخاص لاستطلاع رأيه بشأن هذا العرض.

وعلق يرودانيسكو على موقفه من العرض الحالي، قائلًا: “عقدي مع نادي غاز ميتان يمتد حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الجاري 2019/ 2020، وأرغب في مواصلة المشوار”.

وشدد المدرب الشاب يرودانيسكو على أنه قد يرحل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غاز ميتان الروماني، في حالة شعوره بعدم رغبة الإدارة في استمراره.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت خلال الأيام الماضية رغبة إدارة نادي الاتحاد في التعاقد مع المدرب الروماني يوردانيسكو، لقيادة الفريق الأول خلفًا للمدير الفني التشيلي لويس سييرا الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.