الاتحاد يخذل جماهيره أمام الكبار في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تراجع نتائجه أمام الثلاثي الهلال، النصر والأهلي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، الأمر الذي يثير قلق جماهيره قبل ديربي جدة اليوم.

الاتحاد يُعاني

ووصفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الاتحاد بـ”الفريسة”، نظرًا لهزائمه المتتالية ضد الكبار في الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت إلى أن الاتحاد خسر 9 مرات ضد النادي الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك قبل ديربي جدة اليوم، موضحة أنه لم يخسر أكثر في تاريخ المسابقة سوى أمام النصر 11 مرة، وأمام الهلال 10 مرات.

ديربي جدة

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل ديربي جدة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط.