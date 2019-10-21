الاتحاد يستعد لمباراته ضد الوصل الإماراتي

المواطن - مروة نبيل

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء اليوم الاثنين، تدريبه على رديف ملعب نادي الوصل الإماراتي، استعدادًا لمباراة الفريقين المقبلة.

ويُعد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الجماعي اليوم هو الأول للعميد في دبي، وتركزت الحصة التدريبية بقيادة المدرب الوطني محمد العبدلي على الجوانب الفنية.

وتابع مران العميد اليوم، رئيس النادي أنمار الحائلي، ونائبه المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي، لتحفيز اللاعبين قبل مباراة الاتحاد ضد الوصل الإماراتي.

وشهدت تدريبات العميد الجماعية مشاركة الصربي ألكسندر بريجوفيتش والمغربي مروان دا كوستا بعد تعافيهما من الإصابة، لتتأكد جاهزية الثنائي للعب مباراة الاتحاد ضد الوصل الإماراتي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الوصل الإماراتي، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.