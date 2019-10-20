الاتحاد يستعين بتجربة المحمدي مع الأهلي .. والعبدلي نموذج جديد

المواطن - محمد سمعه

عادت الثقة من جديد في المدرب المحلي ولو بشكل مؤقت، خاصة أن أندية دوري المحترفين تتجه للاعتماد على أبنائها من المدربين المحليين في حال تمت إقالة المدرب الأجنبي وذلك حتى البحث عن التعاقد مع مدرب أجنبي آخر.

وكان مجلس إدارة الاتحاد أعلن أمس السبت عن إقالة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا بسبب سوء النتائج، وتكليف المدرب الوطني محمد العبدلي بصورة مؤقتة لتدريب الفريق الأول حتى التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، واستعان الاتحاد بالتجربة الناجحة للمدرب الوطني صالح المحمدي الذي قاد الأهلي لتحقيق نتائج إيجابية حتى تم التعاقد مع السويسري كريستيان جروس لتدريب الراقي.

ويأمل نادي الاتحاد في أن يكون تكليف محمد العبدلي بُشرى جيدة للفريق الأول ولجماهير العميد من أجل تحقيق نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة.

وخسر الاتحاد في آخر جولتين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام ناديي الحزم والوحدة، كما تلقى 4 هزائم حتى الآن في الدوري.

وانضم المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش المدير الفني لـ منتخب كرواتيا للمرشحين لتدريب الاتحاد بعد إقالة سييرا، ويملك داليتش خبرات في الدوري السعودي، حيث سبق له تدريب نادي الفيصلي من عام 2010 حتى عام 2012، وتدريب نادي الهلال في عام 2013.

ووصل زلاتكو داليتش مع المنتخب الكرواتي إلى نهائي كأس العالم 2018 بـ روسيا، لكنه خسر اللقب لمصلحة المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية.

ويحتل نادي الاتحاد حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد تسع نقاط.