الاتحاد يسقط بثنائية ضد #أبها في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الاتحاد ضد أبها، التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهزيمة العميد بنتيجة 2/ 1.

الاتحاد ضد أبها:

وبدأت مباراة الاتحاد ضد أبها بشكل سريع، وتمكن الفريق الضيف من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 22 عن طريق ركلة ركنية، استغلها كريم عواضي ليهز شباك العميد برأسية مميزة.

وضغط لاعبو العميد بحثًا عن التعادل، ولكن لم تنجح محاولاتهم، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد أبها بتأخر أصحاب الأرض بهدف دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حصل العميد على ركلة جزاء، سددها البرازيلي رومارينهو بنجاح، ليمنح فريقه التعادل في الدقيقة 60، وضغط الفريقان بحثًا عن تسجيل هدف جديد وخطف نقاط مباراة الاتحاد ضد أبها.

ونجح النجم روبن غابرييل في تسجيل الهدف الثاني في شباك النمور من ركلة حرة عند الدقيقة 73، لتنتهي مباراة الاتحاد ضد أبها بهزيمة العميد بهدفين مقابل هدف.

وبعد مباراة الاتحاد ضد أبها اليوم، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عند 9 نقاط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما رفع أبها رصيده إلى 11 نقطة.