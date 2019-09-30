الاتحاد يُنهي استعداداته لمواجهة #التعاون

المواطن - مروة نبيل

أنهى الاتحاد استعداداته لمباراة التعاون، بمتابعة نائب رئيس مجلس الإدارة، المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي والرئيس التنفيذي حمد الصنيع.

وعقد المدير الفني التشيلي لويس سييرا اجتماعًا بلاعبي الاتحاد قبل بداية التحضيرات لشرح تعليماته الفنية، وخصص مران اليوم للجوانب الفنية.

ويواجه الاتحاد نظيره التعاون، مساء يوم غد الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، فيما يقع التعاون في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط.