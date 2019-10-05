الاتحاد يُواجه الوصل .. والشباب يتلقي بـ شباب الأردن

المواطن - محمد سمعه

كشفت قرعة دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال عن منافسي الاتحاد والشباب في الفترة المقبلة.

وسيواجه الاتحاد نادي الوصل الإماراتي في دور ثمن النهائي، بينما سيواجه الشباب فريق شباب الأردن في دور ثمن النهائي.

جدير بالذكر أن مراسم قرعة دور ثمن النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال أُقيمت في الرياض اليوم السبت.

وكان الاتحاد تأهل لدور ثمن النهائي على حساب فريق العهد اللبناني، بينما تأهل فريق الشباب على حساب نادي شبيبة الساورة الجزائري.

يذكر أن الاتحاد كان خسر أمس الجمعة من نادي الحزم بنتيجة هدفين لهدف في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.