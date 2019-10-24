الاتفاق يعود إلى المسار الصحيح

المواطن - مروة نبيل

نال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إشادة كبيرة بعد ظهوره بمستوى مميز ضد العدالة خلال مباراة الفريقين في الجولة الثامنة.

ولعب الاتفاق ضد العدالة على استاد الأمير محمد بن فهد، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز فارس الدهناء بهدف دون رد سجله فيليب كيش.

وعلق الناقد الرياضي محمد عواد على أداء فارس الدهناء ضد العدالة خلال تصريحاته لبرنامج “كورة”، قائلًا: “مباراة ممتازة للاتفاق وكانت أقرب ما تكون من طرف واحد”.

وتابع حديثه قائلًا: “ويحسب للمدرب خالد العطوي مواساة لاعبه روجيريو بين الشوطين بعد أن أهدر ركلة الجزاء، ونادي الاتفاق يلعب بطريقة رائعة”.

وفي السياق ذاته، قال الناقد الرياضي عبدالعزيز السويد: “أهم شيء في نادي الاتفاق الآن هو أنه استقر على مستوى التشكيلة الأساسية، ما يساهم في تحسين النتائج”.

وتابع الناقد الرياضي محمد الماس خلال تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “فوز ثمين جدًا لنادي الاتفاق لكي يعود للمسار الصحيح، والاتفاق لديه الكثير الذي سيظهره في الجولات القادمة”.