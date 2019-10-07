الاتفاق يُجدد الثقة في مدربه خالد العطوي

المواطن - محمد سمعه

قرر مجلس إدارة نادي الاتفاق تجديد الثقة في المدرب خالد العطوي، وذلك على الرغم من خسارة فارس الدهناء لـ3 مباريات متتالية في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الاتفاق خسر من الفيصلي وأبها والهلال في آخر 3 جولات من بطولة الدوري، حيث يتواجد الاتفاق حاليًّا في المركز الثاني عشر في جدول الترتيب.

وجاء تجديد مجلس إدارة الاتفاق للثقة في المدرب خالد العطوي بناءً على توصية من عمر باخشوين المدير التنفيذي للاتفاق.

وكان خالد العطوي مدرب الاتفاق صرّح قبل مواجهة الهلال بأنه سيقاتل من أجل الفوز على الفريق العاصمي، لكن الهلال كان له رأي آخر بالفوز برباعية مقابل هدف في الجولة السادسة.