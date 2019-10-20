الاحتراف تناقش لائحة العمل للوسطاء

المواطن - مروة نبيل

عقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، ورشة عمل مع وسطاء اللاعبين لمناقشة لائحة العمل للوسطاء.

وتم خلال الورشة التي أُقيمت في مقر الاتحاد بالعاصمة الرياض، استعراض لائحة العمل الحالية وأخذ مقترحات الوسطاء بشأن تعديل بعض المواد أو إضافة مواد جديدة.

وأكد رئيس لجنة الاحتراف معيض الشهري على ضرورة عقد مثل هذه الورش لما لها من فوائد مشتركة، حيث إن إطلاع الوسطاء على اللائحة وموادها بشكل كامل يتيح لهم أداء عملهم على أكمل وجه، والسعي لتذليل أيه عقبات قد تواجههم.