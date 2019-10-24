الانضباط الآسيوي يُغرم #الهلال والأهلي والنصر

المواطن - مروة نبيل

وقعت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عقوبات مالية على الأندية السعودية “الهلال، الأهلي والنصر”، بسبب مخالفات خلال مشاركتهم في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وفرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 14 قرارًا على الهلال، الأهلي والنصر لتصل قيمة عقوبات الثلاثي إلى 207 آلاف دولار.

وتلقى النصر 9 عقوبات من لجنة الانضباط، تبلغ قيمتها 88 ألف دولار، كما أوقف حارس مرمى الفريق 5 مباريات تشمل الإيقاف التلقائي، بعد حصوله على البطاقة الحمراء خلال مباراة العالمي ضد السد القطري التي أُقيمت في الدوحة.

على الجانب الآخر، وقعت لجنة الانضباط 4 مخالفات على النادي الأهلي تبلغ قيمتها 54 ألف دولار، فيما عاقبت نادي الهلال بغرامة قدرها 65 ألف دولار.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ويستعد لمواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني، فيما ودع النصر المسابقة من ربع النهائي، وخرج الأهلي من منافسات دور الـ16.