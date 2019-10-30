الانضباط تُغرم #الهلال والنصر وآل منصور

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن عقوبات الهلال والنصر؛ بسبب مباراتهما في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت مباراة الهلال ضد النصر التي أُقيمت على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، قد انتهت بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف.

وغرمت لجنة الانضباط الهلال 15 ألف ريال؛ نظير تأخر الفريق في النزول لأرض الملعب خلال أحداث الشوط الثاني من ديربي الرياض، فيما قامت بتغريم النصر 107 آلاف و500 ريال، لقيام جماهيره برمي علب ماء أصابت أحد لاعبي الزعيم.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق، تغريم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حمد آل منصور 20 ألف ريال؛ نظير نزوله لأرض الملعب دون تدوين اسمه في الكشف الرسمي.