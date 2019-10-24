الانضباط تُغرم ثلاثي الهلال 60 ألف ريال

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة الانضباط التابعة لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم ثلاثي الهلال عبدالله المعيوف ومحمد كنو والبيروفي أندري كاريلو 60 ألف ريال.

وجاء قرار لجنة الانضباط بمعاقبة ثلاثي الهلال وتغريم كل منهم 20 ألف ريال بسبب الدخول إلى غرف تبديل الملابس واسمهم غير مُسجل في كشف أسماء المشاركين في مباراة الهلال وضمك بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي السياق ذاته، قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم نادي النصر 37.500 ريال، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها مباراة النصر والرائد بين الفريقين في الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصدرت لجنة الانضباط قرارها بتغريم النصر 15 ألف ريال وذلك لقيام جمهوره برمي الزجاجات عقب مباراة النصر والرائد.

وقررت الانضباط تغريم النصر 22.500 ريال وذلك بسبب تأخر الفريق في النزول إلى ملعب المباراة.

وفي وقت سابق، أبدى الحارس الجزائري عز الدين دوخة، حارس مرمى نادي الرائد، غضبه الشديد من قرار حكم لقاء النصر والرائد بإعطاء بطاقة صفراء للمغربي نور الدين أمرابط لاعب العالمي وعدم طرده في المباراة.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية وجود لكمة “بوكس” من أمرابط على وجه عز الدين دوخة خلال احتكاك بين اللاعبين في المباراة، حيث أوقف الحكم المباراة وذهب إلى تقنية الـVAR واكتفى فقط بتوجيه البطاقة الصفراء للاعب المغربي.

وعلى الفور أبدى عز الدين دوخة غضبه من قرار حكم مباراة النصر؛ حيث انفعل على الحكم وصرخ في وجهه ليحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة الـ86.