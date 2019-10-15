الانكماش يدمر الاقتصاد الإيراني

المواطن - متابعة

توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني 9.5% هذا العام، انخفاضًا من تقدير سابق لانكماش نسبته 6%، مع تأثر البلد بتشديد العقوبات الأمريكية.

وتوقع صندوق النقد من قبل أن ينكمش اقتصاد إيران 6% هذا العام، لكن ذلك التقدير كان قبل قرار واشنطن في إبريل إنهاء استثناءات ظلت معمولًا بها لستة أشهر، كانت تسمح لأكبر 8 مشترين للنفط الإيراني بمواصلة استيراد كميات محدودة.

وقال الصندوق: إن إيران، شأنها شأن اقتصادات أسواق ناشئة أخرى، تواصل مواجهة “محنة عسيرة على صعيد الاقتصاد الكلي”.

وتراجعت العملة الإيرانية عقب إعادة فرض العقوبات، مما أحدث تعطيلات في التجارة الخارجية لإيران ورفع التضخم السنوي، الذي يتوقع صندوق النقد أن يبلغ 35.7 بالمائة هذا العام.