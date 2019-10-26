البارالمبية الدولية تعتمد اللغة العربية في مخاطباتها للمرة الأولى
بعد تصويتها على مقترح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

البارالمبية الدولية تعتمد اللغة العربية في مخاطباتها للمرة الأولى

2019/10/26
الساعة 8:57 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - واس

قررت اللجنة البارالمبية الدولية اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية للمرة الأولى في مخاطباتها.

وذكر الحساب الرسمي لـ واس الرياضي عبر تويتر أن ” البارالمبية” الدولية وافقت على اعتماد اللغة العربية بعد التصويت على مقترح تقدم به الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة حول هذا الأمر.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية الدولية أُسست في 22 سبتمبر من عام 1989 في ألمانيا، وكانت تعتمد فقط في مخاطباتها على اللغة الإنجليزية واللغة الألمانية.

ويترأس حاليًا البرازيلي أندرو بارسونز رئاسة اللجنة البارالمبية الدولية.


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