البحرين: العملية التركية انتهاك واعتداء على سيادة سوريا ووحدة أراضيها

البحرين: العملية التركية انتهاك واعتداء على سيادة سوريا ووحدة أراضيها

2019/10/09
الساعة 11:57 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أدانت مملكة البحرين بشدة الهجوم العسكري الذي تشنّه تركيا على مناطق بشمال شرق سوريا، الذي يعد انتهاكًا مرفوضًا لقواعد القانون الدولي واعتداءً على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها: “وإذ تؤيد وزارة الخارجية الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لاتخاذ موقف عربي موحد تجاه هذا العدوان، فإنها تطالب مجلس الأمن بالإسراع في الاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذا الهجوم؛ حفاظًا على الأمن والسلم وضمان توفير الأجواء الداعمة لمواصلة الجهود الرامية للتوصل لحل سلمي في سوريا يستند إلى مبادئ بيان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن (2254)، وبما يحفظ ل‍سوريا سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها”.


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