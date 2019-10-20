البرلمان الجزائري يرفع الحصانة عن نائبين متهمين بالفساد

المواطن - واس

قرر مجلس الأمة الجزائري – الغرفة العليا للبرلمان – اليوم البدء في تنفيذ إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوين في المجلس استجابة لطلب من وزارة العدل تمهيدًا لمتابعتهما قضائيًا بتهم تتعلق بالفساد.

وصرح مقرر لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأمة السيناتور فؤاد سبوتة للصحافيين أنه تم تحديد جلسة رفع الحصانة البرلمانية عن كل من السيناتور علي طالبي، والسيناتور أحمد أوراغي بيوم 28 أكتوبر الجاري، مشيراً إلى أن القرار جاء استجابة لطلب تقدم به وزير العدل.

وسبق للبرلمان أن جرّد ستة من أعضائه من الحصانة بعد إعلان الحكومة الحرب على الفساد استجابة لمطالب المتظاهرين في الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير الماضي.