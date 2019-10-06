البرهان يصل الرياض وفيصل بن بندر على رأس مستقبليه

البرهان يصل الرياض وفيصل بن بندر على رأس مستقبليه

2019/10/06
الساعة 2:47 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

وصل إلى الرياض اليوم فخامة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان, يرافقه دولة رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك .
وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق بمطار الملك خالد الدولي , صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان ( الوزير المرافق ) ، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر، وسفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالعظيم محمد الصادق، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ومندوب عن المراسم الملكية.


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